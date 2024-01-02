Виступи Путіна, "герої" СВО та розмови "про головне": чого навчатимуть дітей у Маріуполі 2024 року

У Маріуполі росіяни підготували програму так званих "виховних заходів" для школярів на 2024 рік. Зокрема, дітям планують показувати виступи Путіна.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Промивання мізків триває

Як і раніше, у маріупольських школах проводять "розмови про головне", а тих, хто прийшов на чужу землю і вбиває мирних українців, називають "героями". Відомо, що до бібліотек навчальних закладів вже завозять нові російські підручники.

"Виховувати" дітей планують через покази відеозаписів зустрічей російського диктатора та міжнародного злочинця Путіна зі студентами", – зазначають у міськраді.

А також учням, додають там, планують розповідати про визволення блокадного Ленінграда від фашистів. Щоправда, при цьому забувають розповісти про блокаду Маріуполя, яку росіяни вчинили навесні 2022 року.

"Спроби викривити історію та реальність наштовхуються на пам'ять маріупольців, які особисто знають, хто та що робив з їх містом протягом майже трьох місяців. Правда обов'язково переможе", – підсумували у Маріупольській міськраді.

Нагадаємо, загарбники посилюють тиск на жителів окупованих територій, які не хочуть брати російський паспорт.

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