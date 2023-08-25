"Віта, що ти наробила": деталі загибелі двох дітей на Рівненщині, до смерті яких може бути причетна мати

Місцеві стверджують, що жінка не приховувала своєї причетності до смерті дітей. Поліція поки цю інформацію не коментує.

На Рівненщині затримали матір двох хлопчиків, 5 та 7 років, яких знайшли мертвими у водоймі.

Про це повідомляє "Суспільне".

Видання з посиланням на місцевих жителів зазначає, що жінка може бути причетна до загибелі своїх дітей.

"Кажу: Віта, що ти наробила? А вона каже: "Оксано, якщо ти хочеш знати правду, то я тобі скажу так – спочатку я їх вбила. А потім потопила", – розповідає про ті трагічні події місцева мешканка Оксана Федіна.

Хлопців намагався врятувати їхній батько, йому допомагав староста села Сергій Бойко.

"Ми приїхали, то вже Микола, тато, дістав і надавав першу медичну допомогу. А вона сиділа, посміхалася. Видно, що геть "поїхав дах". Ми її просили: скажи де друге? Вона не казала спочатку. Потім нам сказала, що вона кинула його далі. Ми десь 1,5 години качали дану дитину, але не врятували, на жаль. Десь через дві години Олег, знайомий мій, пірнув і дістав тіло другої дитини", – каже староста Сергій Бойко.

Інша місцева мешканка, Світлана Гузовата розповіла, що тіло другої дитини знайшли в очереті.

За інформацією видання, 6-річний Михайло та 7-річний Даниїл цієї осені мали йти до першого класу. У цій же школі до грудня 2022 року їхня мати працювала вчителькою англійської мови.

Директор освітнього закладу Василь Савчук розповів, що торік, після шести років декретної відпустки, вона повернулася до роботи, проте часто брала лікарняні.

"Медична книжка була завірена, була печатка "допущено до роботи", все. Без медкнижки ми б не могли її допустити до праці. Я не лікар і не знаю... Коли ми з нею спілкувалися, вона сказала, що не може працювати, що у неї немає сили з усім цим не справляється і написала заяву на звільнення за власним бажанням", – зазначив директор школи.

Дітей поховали без матері. За інформацією "Суспільного", її затримали правоохоронці. Самі поліцейські поки деталі трагічної події не коментують і обіцяють розповісти все згодом.

Раніше повідомлялося, що у Києві двоє неповнолітніх дівчат загинули під час падіння з висоти.

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