Віталіна Золотаревська: Хто такий кармолог та історія воєнного лікаря Яни Липчук

Страшна війна довела нам, наскільки важливе людське життя, і як важливо берегти його й допомагати тим, у кого залишилися травми після пережитих жахіть та горя.

Протягом вже більше 2 років з цивільними людьми, дітьми та воїнами працюють спеціалісти, які допомагають їм повернутися до нормального життя, і одним із напрямків глибокого пропрацювання проблем є кармологія.

Що таке кармологія і в чому її суть

Кармологія – достатньо нова наука, проте її вплив на релігію та культуру – значний. Безліч духовних традицій і практик містять елементи кармології, наприклад про єднання душ і духовну відповідальність за вчинки.

Кармологія будується на концепції відродження та формування карми на основі думок і дій людини.

Кармолог Віталіна Золотаревська вважає, що доля людини залежить від її поведінки у житті та вибору, зробленого в певних ситуаціях. Це безпосередньо впливає на наше подальше життя та наступні цикли переродження душі.

В кармології Віталіна Золотаревська використовує різні діагностичні методи – це допомагає дізнатися про події в минулому житті людини, зрозуміти її теперішній стан та потенціал розвитку.

Біль у Сансарі неминучий, проте найправильніший шлях тут – з’ясування причин його виникнення. У такому разі він перестане травмувати.

Віталіна Золотаревська володіє унікальними практиками занурення у безсвідоме. Робота з підсвідомістю є дивовижним інструментом, адже вона має відповіді на всі наші запитання й може стати мудрим радником у, здавалось би, безвихідних ситуаціях.

Такі практики допомогли тисячам людей, і однією з клієнток кармолога Віталіни Золотаревської є воєнний медик Яна Липчук, військовослужбовиця української армії з 2014 р. На її очах вмирали побратими, прикриваючи її тілом під обстрілами ворога. Це було дуже важко.

Наразі Яні 26 років, і вона свідомо обрала цей шлях, проте через пережиті події була морально виснажена. Її психоемоційний стан був на межі зриву, а життя – на краю прірви. І саме в цей час вона познайомилась з крамологом Віталіною Золотаревською, яка допомогла їй повернути радість життя та розібратися зі складним станом.

Як відбувся порятунок душі

Віталіна Золотаревська провела низку унікальних практик для введення Яни у стан безсвідомості. Після діагностики кармолог оцінила стан дівчини як критичний, адже у військової були суїцідальні думки та й взагалі дуже складний психічний стан: після тривалого знаходження на нулі та бачення всіх жахів війни Яна ледь трималася між життям та смертю.

Робота кармолога з людьми дуже схожа на роботу психолога, адже важливо встановити контакт із людиною, щоб зрозуміти її стан і покращити його. Працюючи з дівчиною із ЗСУ, кармолог залучила різні методики, й завдяки заняттям з Віталіною Золотаревською стан Яни потроху стабілізувався. Через роботу із безсвідомим кармолог повернула їй любов до життя. Це є великим вкладом і допомогою для бійців ЗСУ, адже робота медика Яни та її стан – важлива для порятунку життів воїнів.

Кармологія – це сучасний напрямок роботи, що поєднує багато методик й допомагає дізнатися про життя людини, встановити причинно-наслідкові зв’язки психології душі, впливу дій та вчинків на життя й витягти людину із найскладніших ситуацій.

Більш детально з методиками роботи Віталіни Золотаревської можна ознайомитися за посиланням на її сайті.