Віталій Герсак, голова ГО «Вільні та Вірні»

Реклама

План дій передбачає впровадження комплексних заходів, які включають соціальний захист, медичну допомогу, психологічну підтримку та сприяння економічній активності ветеранів. Документ буде представлено у квітні на міжнародній конференції у Вашингтоні, а після обговорення його планується опублікувати у формі Аналітичного звіту для Конгресу США, повідомляє morningstar.com.

Ініціатива була започаткована ГО "Вільні та Вірні" у партнерстві з ГО "US-Ukrainian Activists", Інститутом демократії та розвитку "Політа" та ГО «Біла стрічка Україна». Перші кроки проекту були обговорені на конференції, що відбулася 29 лютого, де учасники поділилися досвідом та стратегіями щодо підтримки ветеранів.

Проект залучив увагу та підтримку з боку Департаменту у справах ветеранів адміністрації президента США та Мінветеранів України. Відомі американські експерти, зокрема Бонні Керролл, президент TAPS, Андре Холліс, керівник Tiger International Advisors, і Натан Вайт-Вілсон, керівник Gallant Knights Private Security Services, у своїх виступах надали корисні рекомендації та поділились досвідом роботи з українською стороною. Завдяки цьому проекту очікується значний прогрес у покращенні умов життя ветеранів в Україні.

Реклама

Віталій Герсак, військовий ЗСУ та голова ГО «Вільні та вірні» наголосив на важливості вивчення міжнародного досвіду для розробки дієвої ветеранської політики в Україні задля того, щоб наша країна стала дійсно дружньою для ветеранів.

«Нам є чого повчитись у наших міжнародних партнерів, особливо, коли йдеться про засадничі принципи ветеранської політики та практику, щоб Україна стала країною, дійсно дружньою до ветеранів. Сподіваюсь, що результати роботи міжнародної комунікаційної платформи стануть важливим етапом на цьому шляху та дозволять Україні створити ефективну систему соціального захисту, медичної допомоги, психологічної підтримки та економічної активності ветеранів», — сказав він.

Катерина Одарченко, керівниця Інституту демократії та розвитку "Політа", підкреслила значення міжнародної співпраці та подякувала всім учасникам за їхню роботу та внесок у покращення життя ветеранів в Україні.

Катерина Одарченко, голова Інституту Демократії та Розвитку «PolitA»

ГО «Вільні та вірні» — створена з ініціативи підполковника Віталія Герсака з метою захисту демократії, суверенітету та євроінтеграції України, підтримки захисників країни, ветеранів війни та їхніх сімей, їхньої інтеграції у процеси модернізації держави і громадянського суспільства.