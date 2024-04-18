Віталій Капранов назвав причину раптової смерті свого 56-річного брата-близнюка

Український письменник та публіцист Віталій Капранов назвав причину смерті свого 56-річного брата-близнюка Дмитра, який пішов з життя 16 квітня.

Раптова смерть Дмитра Капранова стала справжнім шоком для українського суспільства. Спочатку було не відомо, через що 56-річний письменник та публіцист пішов з життя. Брат-близнюк Дмитра розповів, що ж стало причиною його смерті.

Як написав Віталій Капранов, його рідна людина пішла з життя через проблеми з серцем. Саме такий висновок зробили лікарі.

Брати Капранови / Фото: facebook.com/KapranovyBraty

"Причина смерті Дмитра - серце. Це висновок лікарів", - написав Віталій Капранов у Facebook.

Зазначимо, сьогодні, 18 квітня, відбулося прощання з Дмитром Капрановим у Михайлівському Золотоверхому соборі. Тіло письменника кремують, після чого поховають на Байковому кладовищі в Києві.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що пішов з життя актор театру Петро Нікітін. Артиста не стало у віці 61 року.

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