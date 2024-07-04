Віталій Капранов назвав винного в раптовій смерті брата-близнюка: "Він би ще пожив"

Український письменник та публіцист Віталій Капранов назвав винного у смерті брата-близнюка Дмитра, якого раптово не стало 16 квітня.

Віталій переконаний, що життя його рідної людини забрала війна. Зокрема, два роки триває російське вторгнення, постійні обстріли – це все викликало в Дмитра чималий стрес, що негативно впливав на здоров'я. За словами Віталія, якби не повномасштабна війна, то його брат ще міг би жити.

"Якби не було війни, він би ще пожив навіть з тяжкою хворобою. Два роки війни, служба в "Азові", обстріли, — це ж все впливає на здоров’я. Його не напряму вбив Путін. Разом з ним росіяни убили і мене, але здаватися я все одно не збираюся", - розповів письменник в інтерв'ю для "Апострофу".

Брати Капранови / Фото: facebook.com/KapranovyBraty

Також Віталій Капранов переконаний, що у війні заплатив високу ціну, адже разом із братом-близнюком не стало і частини його самого: "Я вже заплатив за це найвищу ціну, бо фактично вмер разом з Дмитром".

Нагадаємо, Дмитро Капранов раптово помер 16 квітня. У письменника стався розрив аорти. Віталій Капранов був поруч, намагався реанімувати брата, робив штучне дихання та масаж серця, але, на жаль, це не дало результатів.

Прощання з письменником, громадським діячем Дмитром Капрановим

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