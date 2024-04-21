Віталій Капранов розкрив подробиці раптової смерті брата-близнюка: "Помер у мене на руках"

Український письменник та публіцист Віталій Капранов розкрив подробиці смерті свого брата-близнюка Дмитра, який раптово помер 16 квітня.

У своєму Facebook Капранов розповів, що в його рідної людини стався розрив аорти. Він намагався реанімувати Дмитра, робив йому штучне дихання та масаж серця, але, на жаль, це не дало результатів.

"Дмитро помер у мене на руках. Я робив йому штучне дихання і масаж серця, але, на жаль, це було безсенсовно, бо порвалася аорта", - розповів Віталій Капранов.

Брати Капранови / Фото: facebook.com/KapranovyBraty

Публіцист також пригадав, як його брат-близнюк двічі реанімував людей, в яких раптово ставалися проблеми з серцем. Віталій Капранов наголосив про важливість знання, як надавати першу медичну допомогу, адже це може врятувати життя людини.

"Я не впорався, а от він у своєму житті двічі реанімував людей і двічі успішно. На вулиці, випадково. Так що вчіться робити штучне дихання. Якщо немає таких важких випадків, як розрив аорти, це може врятувати", - додав Віталій Капранов.

Нагадаємо, Дмитро Капранов помер 16 квітня через проблеми з серцем. Прощання з письменником та публіцистом відбулося 18 квітня у Києві. Як Дмитра Капранова провели в останню путь – дивіться за посиланням.

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