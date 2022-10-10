Віталій Кім: під масовані ракетні атаки росіяни готються втікати з окупованих територій на Херсонщині

Окупанти на Херсонщині продовжують "перегруповуватися" в бік російського кордону.
На Херсонщині окупанти і далі продовжують "отріцатєльноє наступленіє". Вони відбирають у людей плавзасоби і готуються до втечі.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Русня під шумок продовжує відбирати човни у місцевого населення на Херсонському напрямку. План негативного наступу у них ніхто не скасовував", - написав Кім.
Нагадаємо. що сьогодні, 10 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами С300. Зафіксовано 10 "прильотів". Попередньо, обійшлося без жертв. Роботи з ліквідації наслідків обстрілу ведуться.
Читайте також: