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Віталій Кім: під масовані ракетні атаки росіяни готються втікати з окупованих територій на Херсонщині

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Віталій Кім: під масовані ракетні атаки росіяни готються втікати з окупованих територій на Херсонщині

Фото: Associated Press

Окупанти на Херсонщині продовжують "перегруповуватися" в бік російського кордону.

На Херсонщині окупанти і далі продовжують "отріцатєльноє наступленіє". Вони відбирають у людей плавзасоби і готуються до втечі.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Русня під шумок продовжує відбирати човни у місцевого населення на Херсонському напрямку. План негативного наступу у них ніхто не скасовував", - написав Кім.

Нагадаємо. що сьогодні, 10 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами С300. Зафіксовано 10 "прильотів". Попередньо, обійшлося без жертв. Роботи з ліквідації наслідків обстрілу ведуться.   

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
848
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