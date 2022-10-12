Віталій Кім про обстріли Миколаєва та регіону: "Є руйнування цивільної інфраструктури, відсутні світло і газопостачання"

Вчора, 11 жовтня, над Миколаївщиною знищено 8 крилатих ракет типу "Калібр", Х-101 та безпілотник оперативно-тактичного рівня, а сьогодні зранку, 12 довтня, вже збито 9 ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136".

Про ситуацію з ворожими обстрілами на Миколаївщині повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Місто Миколаїв: Вночі 12 жовтня близько 00:30 російські окупанти обстріляли околиці міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Руйнувань не зафіксовано.

Миколаївський район: Вчора, 11 жовтня, о 9:35, з 12:55 до 13:20 ворог неодноразово завдавав ударів РСЗВ по Первомайській громаді. Влучання були по об’єкту цивільної інфраструктури та за межами населеного пункту. Постраждалих немає.

Зранку, 12 жовтня, після 06:00 ворог гатив із артилерії по Куцурубській громаді. Внаслідок чого в одному з населених пунктів зруйновано понад 15 житлових будинків. Також зараз відсутнє світло, вода та газопостачання. Без жертв та постраждалих.

Баштанський район: Сьогодні, 12 жовтня, о 00:00, 02:00 та 04:30 обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання зафіксовані по сільськогосподарським угіддям. Постраждалих немає.

У Первомайському районі день та ніч минули відносно спокійно.

У Вознесенському районі влучання внаслідок обстрілів не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 12 жовтня 2022 року російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.