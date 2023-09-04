Віталій Кім розкрив секрет легендарної фрази “Доброго вечора, ми з України”

Від початку повномасштабної вторгнення образ голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма асоціювався з фразою “Доброго вечора, ми з України”. Цієї фразою він розпочинав свої відеозвернення.

Про походження цієї фрази Кім розповів в проєкті “Ціль 4.5.0” телеканалу “Інтер”.

“Я вирішив це забрендувати для того, щоб Україна була в кожному випуску новин на слуху. Це ідея моєї радниці Вікторії Олійник, яка створила Телеграм-канал і яка відповідає за медіа-політику Миколаївської області”, — прокоментував він.

“Ми спілкувалися з хлопцями, які охороняли нашу область. Це хлопці з груп спротиву, зараз вони вже в бригадах і в спеціальних операціях. Вони віталися зі мною і говорили між собою саме так: “Доброго вечора, ми з України”. Я сказав, що ми будемо це використовувати, щоб люди пам’ятали, що ми всі українці і що це об’єднувальний фактор”, — зауважив Віталій Кім.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Велике інтерв’ю Віталія Кіма: секрети Миколаївщини, зрадники та неочікуване екстремальне хобі

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