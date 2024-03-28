Віталій Кім відповів, чи є він автором тг-каналу "Николаевский Ванек"

Очільник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім зізнався, чи є він автором відомого тг-каналу "Миколаївський Ванек".

Про це він сказав ексклюзивно в проєкті "Хоробрі серця".

На запитання ведучої, чи читає він пости "Ванька", або ж сам робить там дописи, на що Кім відповів: "Вже не можу писати, тому звісно зараз читаю і взаємодію з ним. Багато в чому тг-канал змінився, але залишилося одне - той самий режим роботи залишився таким, яким був у перші 8 місяців. Вчора ми до 3 ночі моніторили небо, передавали інформацію, але я туди не пишу. Ми просто співпрацюємо. Адміністратор цього тг-каналу - це незалежна людина зі своїми думками".

Зазначимо, що телеграм-канал "Николаевский Ванек" інформує українців про повітряні погрози від російських ракет і дронів, на нього підписані понад два мільйони людей. Упродовж тривалого часу авторство каналу приписували Віталію Кіму.

Нагадаємо, Віталій Кім закликав жителів Миколаєва та Миколаївської області просять не одягати камуфляжі та військову форму, якщо вони не є військовими та не виконують завдання.

Читайте також: