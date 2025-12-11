Віталій Кім відповів, чи зараз існує загроза для Миколаєва і області

Віталій Кім.

Наразі на півдні України російська армія не здійснює накопичення сил, не проводить підготовку до переправ. Зокрема, про це свідчать дані розвідки та ситуація на лінії фронту.

Про це в розповів керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі «Еспресо».

З його слів, військові називають південь країни «менш пріоритетним напрямком»,

«У ворога в планах і завданнях — інформаційна атака, щоб довести до абсурду ситуацію, як все дуже погано, щоб серйозно не сприймалися інші речі. Ті, хто тут стоїть по лінії, і тут живуть, розуміють, що в напрямку Миколаєва, Миколаївської області загарбники навіть близько до берега не стоять», — наголосив Кім

Ситуація у Херсонській області стабільна, контролюється через річку, каже очільник Миколаївської ОВА. Однак, зауважив він, ЗСУ також не проводять атакувальних дій. Своєю чергою, у противника немає ні накопичення військ, ні підготування до якихось переправ.

«Найближчі пару місяців це точно неможливо. Якщо російські окупанти почнуть щось подібне готувати, то це у них займе тривалий час. Зараз можна спати спокійно та дивитися на це, як вкиди російської пропаганди», — резюмував Віталій Кім.

Нагадаємо, раніше Кремль запропонував угоду про начебто ненапад на Одесу та Миколаїв як «поступку» в мирних переговорах. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що об’єктивно російські війська не здатні захопити ці українські міста. Натомість заяви Москви, ймовірно, є частиною когнітивно-військових зусиль, спрямованих на вплив на мирні переговори.

