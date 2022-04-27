Віталій Козловський припинив спілкуватися з сестрою в Росії: "Прокляв і послав куди подалі"

Український співак Віталій Козловський зізнався, що припинив спілкування зі своїми родичами з Росії.

Артист, який нещодавно випустив емоційний трек "Інша весна" поділився, що у нього за лінією батька є зведена сестра, яка мешкає в Москві. Батько співака помер у серпні минулого року. Козловський каже, що сьогодні б йому було дуже важко жити з його чесним ставленням до життя.

"Його донька та онук проживають у Москві, він би не зміг сприймати це нормально. І конфлікти були б. Я з ними сьогодні не спілкуюсь. Перші десять днів ще намагався з ними говорити, пояснювати, але марно. Багатьох прокляв і послав куди подалі", - розповів Козловский, пише "КП" в Україні".

Виконавець поділився, що з чоловіками ЖК, в якому він мешкає, зібралися та охороняють будинки. Від початку війни Козловський був і залишається в Києві, хоча сам родом з Західної України і має там багато родичів та друзів:

"Я весь час був і залишаюсь у Києві, нікуди не тікав, хоч я родом із Західної України, у мене там купа родичів. Там розселяв усіх, кого тільки можна було – по своїм кумах, родичах, знайомих, друзях, однокласниках", - розповів Віталій.

Козловський зізнався, якщо станеться так, що до їхнього ЖК зайдуть російські війська, то він готовий померти, якщо вб'є хоча б одного загарбника:

"Якщо станеться так, що сюди зайдуть російські війська, то я хочу вмирати не із заломленими за голову руками і стоячи на колінах. Якщо й помирати, то хочу вбити щонайменше одного рашиста. Якщо піду на той світ, то зі мною піде і хоча б одна сволота, яка приперлася сюди, коли на неї не чекали і не чекають", - сказав артист.

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