Повітряна тривога 18 серпня / © ТСН

Увечері 18 серпня, якраз перед самим початком переговорів між Трампом і Зеленським у Вашингтоні, на всій території України було оголошено повітряну тривогу через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

«Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 19:20 «почервоніли» усі області України.

Карта повітряних тривог станом на 19:20

Зауважимо, що повітряна тривога через зліт МіГ свідчить, що є загроза пуску аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».

UPD

О 19:39 Повітряні сили оголосили про відбій загрози МіГ-31К по областях.

Нагадаємо, що винищувач МіГ-31К — носій аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 18 серпня, окупанти завдали двох ударів по Запоріжжю. Троє людей загинуло через російський обстріл балістикою по Запоріжжю.

Також вчора, 17 серпня, пізно ввечері, РФ завдала ракетного удару по Сумах та Харкові. Крім того, вчора внаслідок обстрілу РФ по Запорізькій області загинув 15-річний хлопець, ще шестеро людей, зокрема дві дитини — були поранені.