Вітчим довів до самогубства 13-річну падчерку: як його покарають
На Київщині вітчим роками «ламав» 13-річну падчерку — дівчинка наклала на себе руки
На Київщині чоловіка обвинувачують у доведенні до самогубства 13-літньої падчерки.
Про це передає Офіс генерального прокурора.
За словами правоохоронців, дитина тривалий час жила в атмосфері принижень, страху та повної залежності.
Вітчим жив разом із співмешканкою та її дітьми. Упродовж кількох років він жорстоко поводився із падчеркою. Чоловік систематично принижував дитину, позбавляв можливості навчатися та відпочивати, залякував погрозами «віддати в інтернат».
У холодну пору року він неодноразово виганяв дівчинку на вулицю без теплого одягу, створюючи небезпечні умови для життя та здоров’я.
Оскільки чоловік утримував сім’ю, дівчинка перебувала в матеріальній та побутовій залежності від нього, що посилювало її уразливість.
Неповнолітня вчинила самогубство шляхом повішання.
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за ч. 3 ст. 120 КК України (доведення до суїциду). За скоєне зловмисникові «світить» від семи до десяти років позбавлення волі.
