Вітер, дощ та гроза залишили без світла понад сотню населених пунктів в Україні

Вітер, дощ та гроза залишили без світла понад сотню населених пунктів в Україні

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У шести областях України через негоду знеструмлено понад сотню населених пунктів.

Про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 07 год. 28 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 109 населених пунктів у 6 областях (Сумська – 37, Дніпропетровська – 33, Донецька – 13, Запорізька – 12, Київська – 7 та Чернігівська – 7)", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, напередодні страшна негода прогналася Рівненщиною. Регіон накрили потужний дощ, вітер і навіть піщана буря. Не витримували електродроти. Знеструмило майже 350 населених пунктів. Дерева падали ніби іграшкові. Били машини. Перекривали дороги міські. А ще траси. До всього цього ще й затопило вулиці.

Потужна негода прийшла на Рівненщину після Львова. Там теж місто затопило. Центральні площі та пішохідні переходи стояли у воді - вона сягала вікон машин.

Львів затопило: страшенна злива перетворила дороги міста на річки

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