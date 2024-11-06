Витер ноги об прапор і слухав радянський гімн: рівненські поліцейські затримали шанувальника СРСР

Чоловік також одягнув на себе червону тканину, на якій написав СРСР, а потому увімкнув радянський гімн.

Рівненські поліцейські затримали 60-річного чоловіка, який вчинив наругу над прапором України.

Головне управління Національної поліції в Рівненській області повідомило про це 6 листопада.

Відомо, що житель села Малий Олексин уже потрапляв в поле зору правоохоронців, зокрема за пошкодження у жовтні меморіальної дошки Степана Бандери в обласному центрі. А сьогодні, 6 листопада, до поліції звернулася 20-річна рівнянка і повідомила про те, що поблизу одного з ТРЦ у Рівному невідомий чоловік витирає ноги об державну символіку України.

одягнув на себе червону тканину, на якій написав СРСР, а потому увімкнув радянський гімн

Ба більше, він одягнув на себе червону тканину, на якій написав СРСР, а потому увімкнув радянський гімн.

Працівники карного розшуку Рівненського РУП оперативно встановили особу зловмисника й розшукали його на одній із вулиць обласного центру.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 338 КК України (публічна наруга над Державним Прапором України), що карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали жінку, яка вчинила наругу над могилами українських героїв - Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" та Павла Петриченка.

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