Вітер, опади та до 9-13° тепла: прогноз погоди в Україні на вихідні, 19-20 лютого

Вітер, опади та до 9-13° тепла: прогноз погоди в Україні на вихідні, 19-20 лютого

У суботу та неділю буде мінливо хмарно.

Вихідними, 19-20 лютого, в Україні буде тепло, проте у суботу очікуються опади та рвучкий вітер, які припиняться у неділю.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу вночі у західній частині країни очікується невеликий дощ з мокрим снігом, вдень в Україні, крім півдня та південного сходу, невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці в західних та більшості північних областей, вдень на більшій частині території країни пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні країни до 12°, в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 0-2° тепла.

У неділю, 20 лютого, в Україні буде без істотних опадів, лише вночі у східних областях можливий невеликий дощ (вночі з мокрим снігом), в Карпатах сніг. У північно-східних областях та Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 20-25 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла, в Україні, крім півночі та сходу, подекуди 10-13° тепла, в Карпатах вночі та вдень 1-6° морозу.

Через сильний вітер 19 лютого вночі та вранці у західних та більшості північних областей, вдень на більшій частині території країни оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 18 лютого у горах Iвано-Франкiвської області зберігається висока сніголавинна небезпека (4 рівень), 19 лютого у горах Івано-Франківської, 18-19 лютого на високогір’ї Закарпатської, у горах Львівської областей – значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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У Києві 19 лютого вночі буде без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла. Через вітер у столиці у суботу також оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

20 лютого, у неділю, у Києві буде сухо. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8°.

Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.

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