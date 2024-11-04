Вітер, сніг і заморозки: синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 4 листопада, в Україні буде вітряно та хмарно. Практично по всій країні сьогодні пройдуть дощі, місцями із мокрим снігом.

Про це повідомив "Український гідрометеорологічний центр".

Зранку в західних та центральних регіонах прогнозуються заморозки. На заході буде до -2°C.

Поривчастий вітер буде південно-західним, 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме вдень +6...8°C. У східних областях буде +7...9°C. Найтепліше буде в Криму та на півдні, там стовпчики термометрів покажуть +10...12°C.

У Київській області очікується у понеділок вітряна погода, дощ і мокрий сніг. Температура повітря становитиме вдень +6...8°C. У Києві очікується вдень до +6°C. У столиці також можливий мокрий сніг.

Якою буде погода протягом тижня - читайте у новині.

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