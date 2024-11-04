Вітер, сніг і заморозки: синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні

Погодні умови ускладняться.
Сьогодні, 4 листопада, в Україні буде вітряно та хмарно. Практично по всій країні сьогодні пройдуть дощі, місцями із мокрим снігом.
Про це повідомив "Український гідрометеорологічний центр".
Зранку в західних та центральних регіонах прогнозуються заморозки. На заході буде до -2°C.
Поривчастий вітер буде південно-західним, 7-12 м/с.
Температура повітря становитиме вдень +6...8°C. У східних областях буде +7...9°C. Найтепліше буде в Криму та на півдні, там стовпчики термометрів покажуть +10...12°C.
У Київській області очікується у понеділок вітряна погода, дощ і мокрий сніг. Температура повітря становитиме вдень +6...8°C. У Києві очікується вдень до +6°C. У столиці також можливий мокрий сніг.
Якою буде погода протягом тижня - читайте у новині.
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