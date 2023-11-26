Вітер викорчовує дерева, море вийшло з берегів: наслідки шторму в Криму (відео)

У Євпаторії море змило всі окопи, які викопали на пляжі окупанти.

У неділю, 26 листопада, на території тимчасово окупованого Криму вирує потужний шторм. Вітер здіймає велетенські хвилі і море вихлюпується із берегів.

Відео наслідків розгулу стихії публікує Telegram-канал "Кримський вітер".

Морська вода підтопила ділянки автотраси Саки – Євпаторія. Окрім того, в Євпаторії море змило всі окопи, які викопали на пляжі окупанти.

Окупаційна влада заявила про початок евакуації жителів Євпаторії із підтоплених будинків.

У Севастополі потужний вітер валить дерева, білборди та опори ліній електропередач, а також зриває з будинків облицювання й покрівлі. Станом на 17 годину було відомо про щонайменше десять випадків падіння повалених дерев на автомобілі.

У Балаклавській бухті вітер зірвав пришвартовану яхту.

У селищі Героївське біля Керчі через шторм 40 будинків заблоковано.

Через пошкодження ліній елетропередач у деяких районах окупованого Криму проблеми з електропостачанням.

Швидкість вітру продовжує зростати, піку вона сягне після 20.00, прогнозують метеорологи.

В окупованому Криму вирує потужний шторм

Нагадаємо, у Київській області у неділю, 26 листопада та понеділок, 27 листопада, обіцяють сильні снігопади. Синоптики прогнозують ожеледицю, хуртовини, посилення вітру.

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