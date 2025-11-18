- Дата публікації
Вітер вщухне: якою буде погода в Україні 19 листопада
В Україні 19-го листопада буде доволі прохолодно. Можливі опади у деяких регіонах.
У середу, 19 листопада, в Україні очікується холодна погода. Дощитиме у деяких областях.
Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко.
За словами синоптикині, у південній частині України, а також на Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, місцями на Черкащині та в Кропивницькому з районами переважатиме волога погода із дощами. Щобільше, при нижчій температурі повітря вони переходитимуть у мокрий сніг.
У більшості західних, північних областей, на Вінниччині та Полтавщині — без істотних опадів.
Сильний вітер завтра, запевняє Діденко, заспокоїться і буде помірним. Лише в Криму та Приазов’ї залишатиметься сильним.
«Найближчої ночі у західних та північних областях передбачається 0-4 градуси морозу, на решті території +2+6, вдень +3+8 градусів, лише в Криму буде тепло, +10+14 градусів», — зазначила синоптикиня.
У Києві 19-го листопада буде холодно. Вночі очікується 1-3 градуси морозу, вдень — +3+5 градусів. Опадів не передбачається, сильний вітер також вщухне.
Нагадаємо, в «Укргідрометцентрі» припустили, коли до України прийде справжня зима. Так, не виключено, що вже з грудня ми будемо «насолоджуватись зимовим настроєм і снігом». Детальніше — у матеріалі ТСН.ua.