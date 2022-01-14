Вітер здуває новорічні прикраси: в Україні почався справжній ялинкопад (фото, відео)

Найбільше повалених шквалами вітру новорічних ялинок було у північних областях.

Увечері в п’ятницю, 14 січня, майже у всіх регіонах України зафіксували сильні пориви вітру - максимум сягнув до 27 м/с. У багатьох містах, особливо на півночі країни, де віяло найсильніше, не встояли новорічні ялинки та інші святкові прикраси.

Користувачі соцмереж публікують фото та відео наслідків стихії.

Також читайте Старий Новий рік або Василів день 2022: традиції та звичаї посівання

У Чернігівській області уже в післяобідню пору вітер став дужчати. Як результат - у кількох містах під його натиском впали головні новорічні ялинки.

Зокрема така доля спіткала прикрашене деревце у місті Носівці. Тепер його розбирають, сподіваючись, що більшість іграшок та прикрас вціліли.

Фото з соціальних мереж

Упала також новорічна прикраса у центрі Коропа. З неї теж комунальники уже позбирали непошкоджені іграшки та згорнули гірлянду.

Фото з соціальних мереж

Новорічна ялинка впала також у Бобровиці. Відповідне фото опублікували в соцмережах.

В обласному центрі стихія теж наробила біди - на Алеї Героїв впала від пориву вітру велика ялинка. Щоправда, вона не була новорічною прикрасою.

Фото з соціальних мереж

У Сумській області буревій завалив новорічну ялинка у центрі Королевця, попри те, що вона була закріплена аж 6 тросами.

Гірлянди на поваленій ялинці відімкнули від електромережі.

Фото з соціальних мереж

А от у місті Білопіллі повалена вітром ялинка якийсь час продовжувала світитися. Відповідне фото опублікували у соцмережі.

Фото з соціальних мереж

На Львівщині у місті Пустомити впала прикрашена ілюмінацією новорічна ялинка, яку встановили біля мерії. Причиною називають пориви вітру, хоча на заході країни вони не були аж надто сильними. Місцеві мешканці в коментарях нарікають на недостатнє кріплення.

Фото з соціальних мереж

У місті Хмельницькому вітру не вдалося повалити новорічну ялинку, але її верхівку у вигляді зірки він таки здув. У соцмережах місцевих мешканців жартома закликають загадувати бажання, адже на новорічній ялинці з’явилася зірка, що падає.

На Полтавщині у місті Лубни головну новорічну прикрасу буквально зігнуло навпіл. У Мережі опублікували відео цього моменту.

Користувачі соцмереж жартують, що новорічна ялинка в Лубнах вирішила зайнятися йогою або пародіює головний убір Гаррі Поттера.

Фото з соціальних мереж

Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, ураганний вітер, який приніс до Білорусі атлантичний циклон “Ельза” у п’ятницю, 14 січня, уже наробив чимало шкоди. Щонайменше у двох містах поривами вітру знесло головні новорічні ялинки.

Читайте також: