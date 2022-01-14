Вітер здуває новорічні прикраси: в Україні почався справжній ялинкопад (фото, відео)

Найбільше повалених шквалами вітру новорічних ялинок було у північних областях.
Увечері в п’ятницю, 14 січня, майже у всіх регіонах України зафіксували сильні пориви вітру - максимум сягнув до 27 м/с. У багатьох містах, особливо на півночі країни, де віяло найсильніше, не встояли новорічні ялинки та інші святкові прикраси.
Користувачі соцмереж публікують фото та відео наслідків стихії.
У Чернігівській області уже в післяобідню пору вітер став дужчати. Як результат - у кількох містах під його натиском впали головні новорічні ялинки.
Зокрема така доля спіткала прикрашене деревце у місті Носівці. Тепер його розбирають, сподіваючись, що більшість іграшок та прикрас вціліли.
Упала також новорічна прикраса у центрі Коропа. З неї теж комунальники уже позбирали непошкоджені іграшки та згорнули гірлянду.
Новорічна ялинка впала також у Бобровиці. Відповідне фото опублікували в соцмережах.
В обласному центрі стихія теж наробила біди - на Алеї Героїв впала від пориву вітру велика ялинка. Щоправда, вона не була новорічною прикрасою.
У Сумській області буревій завалив новорічну ялинка у центрі Королевця, попри те, що вона була закріплена аж 6 тросами.
Гірлянди на поваленій ялинці відімкнули від електромережі.
А от у місті Білопіллі повалена вітром ялинка якийсь час продовжувала світитися. Відповідне фото опублікували у соцмережі.
На Львівщині у місті Пустомити впала прикрашена ілюмінацією новорічна ялинка, яку встановили біля мерії. Причиною називають пориви вітру, хоча на заході країни вони не були аж надто сильними. Місцеві мешканці в коментарях нарікають на недостатнє кріплення.
У місті Хмельницькому вітру не вдалося повалити новорічну ялинку, але її верхівку у вигляді зірки він таки здув. У соцмережах місцевих мешканців жартома закликають загадувати бажання, адже на новорічній ялинці з’явилася зірка, що падає.
На Полтавщині у місті Лубни головну новорічну прикрасу буквально зігнуло навпіл. У Мережі опублікували відео цього моменту.
Користувачі соцмереж жартують, що новорічна ялинка в Лубнах вирішила зайнятися йогою або пародіює головний убір Гаррі Поттера.
Нагадаємо, ураганний вітер, який приніс до Білорусі атлантичний циклон “Ельза” у п’ятницю, 14 січня, уже наробив чимало шкоди. Щонайменше у двох містах поривами вітру знесло головні новорічні ялинки.
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