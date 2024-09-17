Вітер зірвав покрив з Маріупольського драмтеатру: вигляд будівлі жахає (відео)

Росіяни знищують драмтеатр у Маріуполі — на місці трагедії будують цілком нову споруду, яка не має нічого спільного з українською пам'яткою.

У Маріуполі вітер зірвав захисну тканину з паркану навколо будівлі драматичного театру, куди 16 березня 2022 року поцілили російські окупанти. Тепер можна побачити справжню картину "руского міра" в окупації.

Про це інформує Маріупольська міська рада.

"Вітер зірвав тканину з паркану біля драмтеатру у Маріуполі. Тепер можна побачити, що окупанти не залишили нічого від старого фасаду будівлі", - йдеться у повідомленні.

Окупанти повністю зруйнували старий фасад театру, включно з його облицюванням та фігурами. Наразі на місці української пам'ятки ведеться будівництво нового "російського театру".

Вітер зірвав покрив з Маріупольського драмтеатру: як він виглядає

Нагадаємо, що 16 березня 2022 року російські військові скинули потужні бомби на будівлю маріупольського драмтеатру, в якій ховалися сотні мирних мешканців. Це стало однією з найжахливіших подій російської агресії в Україні, яка забрала життя багатьох людей.

На момент удару біля театру великими літерами було написано "ДІТИ", що мало б стати сигналом для військових про присутність мирних людей, однак це не зупинило агресора. Точна кількість загиблих досі не відома, але це місце стало символом жорстокості війни.

Читайте також: