Вітер знову посилиться: прогноз погоди на понеділок, 30 жовтня

В Україні завтра, 30 жовтня, пануватиме тепла погода.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Упродовж дня температура повітря досягне +15...20°С, а у південній частині буде +20...24°С.

"Понеділок опиниться під впливом східного антициклону, тому в усіх областях 30 жовтня очікується суха погода, без опадів. 30 жовтня знову передбачається посилення вітру, проте такої потужності, як вчора - навряд. Пориви можуть місцями досягати 15-20 метрів за секунду. Напрямок - південно-західний", - зазначила вона.

У Києві понеділок обіцяє також теплу погоду, вдень до +18°С. Дощу не буде, а ось вітер знову посилиться.

"Південно-західні його пориви місцями становитимуть хоча й легші, проте штормові 15-18 метрів за секунду. Не хвилюйтеся, але свій дорогоцінний автомобіль все ж паркуйте з розумом. Осінні погодні процеси іноді не сприятливі для людського комфорту, проте будь-яка зміна, зокрема і сезонна, супроводжується бурхливими процесами. Тому не дивуємося осені, яка щороку приходить із дощами, похолоданням та сильним вітром. Така її законна природа", - додала Діденко.

За даними Укргідрометцентру, у понеділок на Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.Температура вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°;

У Києві вночі 7-9°, вдень 17-19°.

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