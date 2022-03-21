Витік аміаку на "Сумихімпром" та обстріл Києва: п'ять головних новин ночі 21 березня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні події ночі 21 березня 2022 року:
- О 04.30 21 березня на "Сумихімпром" став витік аміаку. Аміак - безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді - вибухонебезпечний та токсичний. Читати далі –>
- З'явилися перші подробиці щодо витоку аміаку на "Сумихімпромі". Наразі зона ураження становить близько 2.5 км Читати далі –>
- Увечері неділі, 20 березня, у Подільському районі Києва сталися два потужні вибухи. У соцмережах пишуть, що спрацювала ПВО, проте уламки ракет упали на будівлю, після чого та спалахнула. Читати далі –>
- Окупанти атакували торговий центр у Києві: з-під завалів дістали людину, ще четверо загинуло Читати далі –>
- "Х*й вам, а не Маріуполь": посадовці мерії відмовилися здати місто росіянам Читати далі –>
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