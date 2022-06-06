Витіснили із зайнятих позицій: ЗСУ показали відео ближнього бою з окупантами на Запоріжжі

Витіснили із зайнятих позицій: ЗСУ показали відео ближнього бою з окупантами на Запоріжжі

У Запорізькій області українські захисники поколошматили окупантів.

В результаті чимало з них було ліквідовано.

Про це повідомляють в ССО "Азов".

Свої слова "азовці" підкріпили відео.

"На відео ближній бій із загарбниками в Запорізькій області. Бійці ССО "Азов" наблизилися впритул до ворожих позицій та відкрили вогонь по російських мішенях. У підсумку українські воїни витіснили росіян із зайнятих позицій, а частина окупантів назавжди залишилася добривом в українській землі", - повідомляють в "Азові".

Нагадаємо, що ЗСУ всипали перцю морпіхам РФ на Донеччині. Після бою десь подівся начальник штабу БТГр окупантів.

Також у Донецькій області було знищено зведений загін 55-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 55115, Кизил, Республіка Тува) та підрозділи федеральної служби військ національної гвардії РФ.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області. Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були втікати в тил.

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