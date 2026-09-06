Віткофф і Кушнер прибули до Києва і зустрілися із Зеленським на Софійській площі: фото, відео

Зеленський на Софійській площв зкстрічає спецпосланців Трампа / © ТСН

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Спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер добиралися до Києва поїздом. Росіяни не дали гостям прилетіти літаками, хоча аеропорти в Україні були готові, зазначив президент Володимир Зеленський.

Про це повідомила журналістка ТСН Олена Чернякова.

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За словами президента України, київські аеропорти були готові прийняти гостей, але ситуація з безпекою не дозволила цього зробити.

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На вокзалі спецпредставників зустрічали Давид Арахамія, Рустем Умєров, Кирило Буданов та Сергій Кислиця.

Зустріч спецпосланців Трампа / © ТСН

Варто зазначити, що поїзд, яким Віткофф і Кушнер прибули до Києва, на табло мав назву Peace Express («Експрес миру»).

«Експрес миру» / © із соцмереж

Потім Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися із Зеленським на Софійській площі.

«Давно чекали Стіва і Джареда… Росіяни не дали гостям прилетіти літаками, хоча наші аеропорти були готові… У нас буде з вами можливість широко поспілкуватися і у нас очікується одна сесія — наша розмова, і ще одна сесія з європейськими (партнерами — ред)», — сказав Зеленський.

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Дата публікації 13:34, 06.09.26 Кількість переглядів 32 Віткофф і Кушнер прибули до Києва і зустрілися із Зеленським на Софійській площі

Оновлено 14:18: Потім Володимир Зеленський додав, що перемовини вже розпочалися.

Початок перемовин / © Володимир Зеленський

«Почали перемовини», — лаконічно написав президент під відео.

Перед зустріччю зі спецпосланцями Трампа президент України Володимир Зеленський повідомив, що він провів нараду з українською переговорною групою. Серед її членів: Давид Арахамія, Рустем Умєров, Кирило Буданов та Сергій Кислиця.

Нагадаємо, 5 вересня Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву. Переговори Путіна з Віткоффом та Кушнером почалися у Москві ввечері в суботу і тривали понад три години. По їх завершенню кортеж із американськими спецпредставниками покинув територію Кремля.

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