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На візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в Києві очікували давно. Проте від початку свого другого президентського терміну Трамп і його адміністрація віддавали перевагу відряджати своїх спецпредставників до Росії. Віткофф, який до цього займався ще й Близьким Сходом, але безуспішно, зустрічався з Путіним у Москві та Пітері вже шість разів. Кушнер — зять Трампа та один із найбільш довірених його помічників — двічі. Причому настільки довірений, що, до прикладу, в середині серпня Кушнер мав понад двогодинну зустріч з лідерами терористичного ХАМАСу.

Віткофф і Кушнер мали дістатися до Києва урядовим американським літаком прямісінько з Москви. Але, за словами Володимира Зеленського, росіяни своїми ударами, зокрема по «Борисполю» та «Жулянам» напередодні, зробили все, щоб цього не сталося. Тож до Києва спецпосланці Трампа прибули потягом із Польщі. Український президент зустрів їх біля Софії Київської. Американські гості послухали невеличку екскурсію, напевно й про те, що собор збудований задовго до появи Москви. Й майже напевно Віткофф і Кушнер змогли на власні очі побачити наслідки російських ударів по Києву, в тому числі по будівлі СБУ, яка знаходиться біля Софії Київської.

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Відряджаючи Віткоффа та Кушнера до Москви та Києва, Трамп заявив, що його спецпосланці їдуть із «пропозицією щодо припинення війни». Що вони обговорювали з Путіним у Кремлі більше трьох годин наразі відомо лише зі слів помічника очільника Кремля Юрія Ушакова. Він вкотре заявив про «необхідність усунення всіх причин конфлікту» й зненацька згадав про перепоховання видатних українських діячів. Перебуваючи в Києві спецпосланці Трампа відверто заявили, що до зими завершення війни навряд чи буде, проте оголосили про «нові ідеї, які можуть бути корисними для цього процесу».

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Тож про що насправді був перший візит Віткоффа та Кушнера до Києва? Що вони привезли від Путіна з Москви? Та чи можливе відновлення справжніх переговорів принаймні про припинення вогню? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Перемир’я до зими: відновлення тристороннього формату

За інформацієб Axios, Віткофф і Кушнер сказали Зеленському, що хотіли би побачити прорив до зими. Й журналісти запитали про це на підсумковій пресконференції у Києві в неділю ввечері, 6 вересня. За словами Кушнера, завершення війни до зими не гарантоване, але Сполучені Штати над цим працюють. Зокрема, під час візиту до Москви вони обговорили з Путіним певні нові ідеї, які досі не спрацювали.

«Задача президента Трампа, й наша зі Стівом, — створити мирний пакет. Йдеться не лише про припинення конфлікту. Президент Трамп передусім зосереджений на тому, як створити рамкову угоду, яка б дійсно могла привести до тривалого миру», — сказав серед іншого Кушнер.

Український президент підтвердив, що дійсно було кілька нових ідей, висловивши сподівання, що в найближчі тижні «у нас буде можливість — Україна-Америка-Європа — проговорити деякі деталі, які сьогодні вголос не хочеться говорити».

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Також йшлося про відновлення переговорів у тристоронньому форматі між українською, російською та американською сторонами. Цей формат існував до лютого, поки США не почали чергову війну проти Ірану. Щоправда американці в цьому форматі виступали радше в ролі посередника на боці Росії. Не можна сказати, що зараз позиція адміністрації США кардинально інша. На пресконференції у Києві Віткофф знову говорив, що їхнє завдання — це зблизити сторони — Україна та Росія мають дійти згоди. Проте, як заявив український президент, схоже, що війна триватиме і взимку. Путін обрав шлях ескалації і не збирається зупинятися. А відновлення переговорів у тристоронньому форматі, за словами Кушнера, можливе протягом півроку.

Що Віткофф і Кушнер привезли з Москви: вибори і санкції

Володимир Зеленський пожартував, що Віткофф і Кушнер у Києві «спрацювали краще, ніж системи Patriot». Напередодні в Кремлі заявили, що не битимуть по Києву протягом трьох діб через візит американської делегації. Проте, якщо навіть зять Трампа висловив сподівання про відновлення переговорів у тристоронньому форматі протягом півроку, тобто вже радше навесні, адже Путін прямо сказав, що зробив ставку на «зимову кампанію» зі знищення української енергосистеми, якою ж була справжня ціль візиту Віткоффа та Кушнера до Москви та Києва?

Показово, що в американській делегації також був в.о. керівника санкційного департаменту Мінфіну США Джин Ланге. Не складно здогадатися навіщо. Представники адміністрації Трампа на різних рівнях повторюють, що для врегулювання війни і Росія, і Україна мають чимось поступитися й щось отримати натомість. Кремль, вочевидь, має отримати послаблення санкцій. Від Києва ж вимагали територіальних поступок. Як відомо, Білий дім прямо пов’язував надання Україні гарантій безпеки з виходом Сил оборони України з Донбасу.

«Питання Донбасу — це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни. Війни і на виживання, і на виснаження. І це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони», — зазначив Зеленський, додавши, що в Росії після виборів до Держдуми 18-20 вересня буде мобілізація для цього напрямку.

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Водночас, здійснивши візити до Москви та Києва адміністрація Трампа переслідувала й виключно свої інтереси. ТСН.ua вже писав, що війна проти Ірану, яку США не можуть ні виграти, ні завершити, суттєво похитнула рейтинги Трампа та республіканців. На проміжних виборах до Конгресу на початку листопада з високою вірогідністю вони втратять більшість у Палаті представників. Із Сенатом ситуація теж хитка. А взаємні удари між США та Іраном, який військово підтримують Росія та Китай, відновилися після таємного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

На цьому тлі ціни на пальне в Сполучених Штатах знову б’ють рекорди. А це, як відомо, традиційний маркер для американського виборця. Проте, замість того, щоб чесно визнати, що до цього призвела чергова війна проти Ірану, адміністрація Трампа почала звинувачувати Україну. Минулого тижня міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що світову енергетичну кризу також спровокували українські удари по російським НПЗ. Те ж саме повторив і міністр енергетики Кріс Райт якраз тоді, коли Віткофф і Кушнер перебували в Києві.

До того ж, нагадаємо, як навесні, в розпал ударів Ірану по американським військовим об’єктам у країнах Перської затоки (а розвіддані для цих ударів Тегерану надавала Москва) Кремль пропонував Вашингтону пакетну домовленість: Росія зупиняє надання Ірану розвідданих в обмін на припинення США надання Україні розвідданих для ударів глибоко на території РФ. Адміністрація Трампа тоді відмовила. Проте це не означає, що питання зникло з порядку денного.

За словами президента Зеленського, Віткофф і Кушнер приїхали до Києва не дарма. До того ж, це їхній перший візит до України. Раніше американські переговірники воліли приїздити до Москви, бо Трамп вважав, що Україна програє війну. Проте зараз і позиції самих США суттєво похитнулися через війну проти Ірану, яка спустошила збройні склади Пентагону й знизила боєготовність американської армії. Разом із цим, Кремль всіляко відкидає можливість переговорів із представниками ЄС. Тож, якщо спецпредставники адміністрації Трампа хочуть відновити переговори, треба використати цей шанс.

«Після обговорення з посланцями зі США, як досягти миру у війні Путіна проти України, Путін знову оголосив, що найважливіше — усунути першопричини війни. Першопричини війни — це сам Путін, його рішення окупувати Крим у 2014 році та повномасштабне вторгнення у 2022 році. Це вперше, коли я погоджуюся з Путіним: справжні „першопричини“ війни слід усунути», — дописав у соцмережі Х єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Дата публікації 19:45, 06.09.26 Кількість переглядів 49 Спецпосланці Трампа у Києві: перші деталі та реакція Зеленського! Путін наказав посилити удари

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