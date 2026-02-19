Віткофф та Кушнер доповіли Трампу про результати зустрічі делегацій у Женеві щодо України – Axios

Дональд Трамп / © Associated Press

Спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер проінформували президента США Дональда Трампа про результати переговорів з Росією та Україною щодо завершення війни.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід.

«Віткофф та Кушнер вже поінформували Трампа про результати переговорів з Іраном, зустрічі делегацій щодо України та поінформували про засідання Ради миру, яке відбудеться вже завтра», - написав Равід.

Мирні переговори в Женеві

18 лютого завершилися дводенні переговори у Женеві щодо завершення війни. Очільник Офісу президента України та учасник української делегації Кирило Буданов заявив, що розмова була непростою, але важливою, а команда України готується до продовження вже найближчим часом.

Зі свого боку керівник російської делегації Володимир Мединський заявив, що перемовини були «важкими, але діловими». Він додав, що нова зустріч щодо України «відбудеться найближчим часом».

Згодом речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу заявила, що на переговорах у Женеві обидві сторони досягли значного прогресу, проте згодом відбудеться ще один етап переговорів.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що ще цього місяця відбудеться новий раунд переговорів з Росією, до яких приєднаються представники європейських країн.