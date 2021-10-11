Витягли хрести та зрізали огорожу: невідомі сплюндрували 11 могил на кладовищі (фото)

Витягли хрести та зрізали огорожу: невідомі сплюндрували 11 могил на кладовищі (фото)

Відкрито кримінальне провадження за фактом наруги над могилою.

У селі Біле на Рівненщині місцеві мешканці виявили пошкоджені могили на кладовищі.

Про це в понеділок, 11 жовтня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Рівненської області.

На місці події поліцейські виявили, що на 11 похованнях невідомі зловмисники демонтували намогильні металеві хрести, а ще на одному — зняли металеву огорожу.

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“Чотири надгробні хрести зловмисники залишили біля могил, а решту — за територією кладовища”, - сказано у повідомленні поліцейської пресслужби.

Відкрито кримінальне провадження за фактом наруги над могилою. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, раніше на кладовищі одного із сіл Львівського району чоловік у нетверезому стані розкопав могилу.

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