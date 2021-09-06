Витягали тросом: на Буковині водій врізався у бетонний піддашок та провалився у криницю

Витягали тросом: на Буковині водій врізався у бетонний піддашок та провалився у криницю

За даними поліції, водій був нетверезий.

У Дністровському районі Чернівецької області 25-річний водій машини "ВАЗ" зіткнувся з бетонним піддашком колодязя та впав у криницю.

Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

Коли правоохоронці приїхали на виклик про ДТП у село Білоусівка, почули крик з криниці про допомогу.

Двоє правоохоронців за допомогою троса витягли чоловіка, надали йому домедичну допомогу та викликали лікарів.

Медики госпіталізували чоловіка та діагностували у нього травми голови, численні забої і переломи. Ще чотирьох його пасажирок після огляду медики відпустили додому.

На місці події поліцейські з’ясували, що вночі водій автомобіля "ВАЗ" у межах села Білоусівка, здійснюючи правий поворот, не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонною навісою криниці. Після чого чоловік вийшов з транспортного засобу та з власної необережності впав у колодязь.

Правоохоронці призначили низку експертиз для визначення причин ДТП. Попередньо, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у центрі Чорноморська сталася аварія. 19-річна кермувальниця Mazda перевищила швидкість, не впоралася з керуванням та в’їхала у "ВАЗ".

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