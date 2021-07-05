Витягли кулі і підключили до ШВЛ: в Харкові медики розповіли про стан чоловіка, якого розстріляв невідомий

Витягли кулі і підключили до ШВЛ: в Харкові медики розповіли про стан чоловіка, якого розстріляв невідомий

Постраждалого можуть транспортувати до Ізраїлю або Німеччини.

У Харкові поранений під час стрілянини в Московському районі представник "Національного корпусу" перебуває на апараті ШВЛ.

Про це з посиланням на знайомого потерпілого повідомляє "Суспільне".

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Потерпілий, якому кулі потрапили в область шиї, перебуває у важкому стані в Інституті невідкладної хірургії. Йому провели операцію і витягли з тіла частини металу. На апараті штучної вентиляції легенів він перебуває вже кілька днів.

"Потрібно розуміти, що він в досить, зокрема морально-психологічному, важкому стані. Плюс під дією препаратів. Він усвідомлює, що відбувається, але поки складно. Лікарі в таких випадках намагаються не давати ніяких прогнозів, тому що досить складний випадок", — розповів знайомий потерпілого.

Найближчим часом чоловіка можуть відправити на лікування до Ізраїлю або до Німеччини. Однак поки що від закордонних медиків рідні чекають дозволу на транспортування.

Відзначимо, що зараз поліція встановлює особу стрільця і ​​його місцезнаходження. Поки що копи не розголошує жодних деталей інциденту.

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