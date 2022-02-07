Витягнули з того світу: у Рівненській області медики врятували жінку, яка була в стані клінічної смерті

Витягнули з того світу: у Рівненській області медики врятували жінку, яка була в стані клінічної смерті

Жінку госпіталізували до районної лікарні.

У м. Вараш Рівненської області в неділю, 6 лютого, медики врятували 64-річну жінку, яка через інфаркт міокарда перебувала у стані клінічної смерті.

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Про це повідомив Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги в Facebook.

Пацієнтка о 10:52 викликала медиків. Вона нарікала на нестерпні болі у лівій половині грудної клітини, підвищений тиск та задишку, які розпочалися у неї ще день тому. О 10:56 до хворої прибули медики.

"Після збору анамнезу, огляду та проведення електрокардіограми було виставлено попередній діагноз - гострий інфаркт міокарда. Бригада швидкої негайно розпочала надавати допомогу відповідно до медичного протоколу, проте стан пацієнтки раптово погіршився - настала клінічна смерть", - йдеться у повідомленні.

Лікар та фельдшер одразу почали реанімувати пацієнтку та буквально витягнули жінку з того світу.

"Бригада швидкої надала комплексну медичну допомогу відповідно до протоколів МОЗ та транспортувала 64-річну жінку у свідомості та із задовільними показниками гемодинаміки у Вараську багатопрофільну лікарню", - повідомили медики.

Нагадаємо:

Раніше у Рівному медики реанімували чоловіка, який перебував у стані клінічної смерті.

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