Витягнув на вулицю і хотів зґвалтувати: на Волині 84-річна бабуся відбилася від нападника

Витягнув на вулицю і хотів зґвалтувати: на Волині 84-річна бабуся відбилася від нападника

Зловмисник втік, але поліції вдалося його затримати.

У Волинській області у власному будинку напали на пенсіонерку. Жінку пограбували і намагалися зґвалтувати.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Волинській області.

Вночі, 22 листопада, до самотньої 84-річної пенсіонерки, жительки Ратнівщини наідався зловмисник. Він розбив вікно у помешканні та, застосовуючи насильство, відібрав у жінки гроші.

Після цього він витягнув пенсіонерку на вулицю та намагався зґвалтувати. Літня жінка почала відбиватися від нападника і кликати на допомогу. Не довівши свої злочинні наміри до кінця, нападник втік.

Бабуся заявила до поліції. Правоохоронцям вдалося оперативно розшукати кривдника пенсіонерки. Ним виявився 21-річний односелець постраждалої. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 186 та ст. 15 ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України. Мова йде про грабіж та замах на зґвалтування.

Сьогодні, 24 листопада, суд, за клопотанням слідчого, обиратиме чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою. Підозрюваному загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, що Хмельницькій області до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який роками катував та ґвалтував своїх рідних дітей.

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