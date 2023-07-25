Вів бізнес у Бердянську під кураторством ФСБ: як нардеп ОПЗЖ Пономарьов провів пів року в окупації

Під час окупації Бердянська росіянами нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Олександр Пономарьов запустив власний бізнес, який працював на загарбників.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

Як зазначається, у ніч на 25 лютого нардеп виїхав з Києва до Бердянська. На той момент військова колона РФ рухалася у бік міста. Після окупації міста 27-28 лютого Пономарьов з коси не виїжджав.

"Перехоплення телефонних розмов "Богуна" з помічником депутата В'ячеславом Поліщуком, на якого записана компанія "НВП Агрінол" у Бердянську, свідчать про те, що працівник ФСБ та український нардеп знайшли спільну мову – і Пономарьов погодився запустити роботу бізнесу, вказівку про що передав управителю "Агрінола" через "Богуна", - йдеться у повідомленні.

Водночас сам парламентар у розмові з журналістами заявив, що втратив контроль над своїми підприємствами у перший же день коли в місто зайшли військові РФ.

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Перехоплення свідчать, що 30 березня 2022 року нардеп з’явився на власних підприємствах і згодом дав команду запускати робочі процеси.

Як вдалося встановити журналістам, з приїздом туди Пономарьова у місті продовжили виробництво моторних олив. Зокрема, сировину завозили з Росії, туди ж відправляли і щонайменше частину продукції.

"Відповідно до звітів працівників підприємств депутата, він продовжував цей процес контролювати", - йдеться в розслідуванні.

Компанії Пономарьова вочевидь також допомагали окупаційній владі проводити ремонтні роботи у місті.

"Схеми" зазначають, що на час проведення "референдумів" на окупованих територіях нардеп виїхав до Криму. Там його помітили з помічницею Софією у торговельному центрі у Сімферополі, без супроводу військових або охорони. З окупованого півострова через РФ нардеп виїхав на власному авто з українськими номерами до Грузії, де у депутата теж облаштоване виробництво моторних олив.

Нагадаємо, Служба безпеки і Державне бюро розслідувань викрили на співпраці з РФ чинного народного депутата України від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Олександра Пономарьова. Йому повідомлено про підозру у державній зраді.

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