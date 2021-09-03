Вів сина до першого класу і дізнався про смерть дружини: подробиці загибелі матері трьох дітей у ДТП в Світловодську

Вів сина до першого класу і дізнався про смерть дружини: подробиці загибелі матері трьох дітей у ДТП в Світловодську

Жінка вийшла рано-вранці в банкомат, щоб перед тим, як відвести дітей в садок та школу, поповнити рахунок.

У страшній ДТП, яка сталася в Кіровоградській області рано-вранці 1 вересня, загинула мати трьох дітей Марія Хівренко. У той фатальний ранок вона збирала в школу та дитячий садок дітвору, а на вулицю вийшла, щоб поповнити в банкоматі рахунок.

Про це пише видання Obozrevatel.

За словами знайомих родини, в ніч перед трагедією Марія готувала свого старшого сина — 6-річного Мишка — в перший клас. Середня дочка — 4-річна Віка — повинна була піти в садок. Дома з батьком залишався 1,5-місячний Богдан.

"Вона всю ніч прала, прасувала, сильно втомилася. Тільки хотіла лягти поспати, як прокинувся Богданчик, вона погодувала його і поклала. Стало світати, спати вже перехотілося. Чоловік Саша умовляв її прилягти відпочити. Але вона вирішила, що потрібно збігати до банкомату, поповнити рахунок на картці. Там не було грошей, а зранку стільки клопоту — садок, потім школа, лінійка, часу не буде. Незважаючи на вмовляння, вона пішла. Немов її тягло туди щось", — розповіла знайома загиблої жінки.

Близько четвертої години ранку біля одного з торгових комплексів сталося ДТП. Там водійка легковика на великій швидкості вилетіла на тротуар і збила жінку. Згодом виявилося, що під колесами автомобіля загинула Марія Хівренко.

Ні діти, ні чоловік жінки про подію не знали. Про трагедії вони дізналися по дорозі на шкільну лінійку.

"Пролунав дзвінок, і слідчий попросив прийти його (чоловіка, — ред.) на впізнання тіла дружини. До школи вони, звичайно, вже не дійшли. Сьогодні (3 вересня, — ред.) похорон. Сина в школу відвели, дітям поки нічого не говорили про смерть мами", — сказала подруга Марії Хівренко.

Нагадаємо, що на Прикарпатті 16-річний мотоцикліст збив двох неповнолітніх дівчат: усіх госпіталізували.

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