"Вівця тупа": у готелі в Карпатах через зауваження про сніданок відлупцювали туристів, які заплатили 80 тис. грн

"Вівця тупа": у готелі в Карпатах через зауваження про сніданок відлупцювали туристів, які заплатили 80 тис. грн

На рецепції туристів нібито побили працівники готелю.

У Карпатах в одному із готелів нібито побили туристів з Києва через зауваження про несмачний сніданок. Згодом їх хотіли ще і виселити.

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Про це повідомляють "Вікна".

За проживання у готелі заплатили 80 тис. грн.

Туристи розповіли, що їхня компанія із 8 друзів приїхала в Карпати відпочивати на свята. За проживання у готелі та сніданки вони заплатили 80 тис. грн. Проте одній із дівчат не сподобався омлет і вона попросила його замінити. На це адміністраторка закладу повідомила, що зі стравою все добре, бо вона сама її щодня їсть.

"Я сказала, що мені не сподобався сніданок і чи можна замінити. Вона сказала, щоб ми завтра обрали інший і нічого змінювати не будуть", – каже туристка Юлія Соловйова.

"Адміністраторка сказала, "те, що вам не сподобався омлет, це ваші проблеми. Я його куштую кожного ранку і мені все подобається". Розвернулась і пішла", - додає інша відпочивальниця.

Одна із туристок каже, що тоді вона обізвала адміністраторку "тупою вівцею".

Кадр з відео "Вікон"

На рецепції туристів нібито побили працівники готелю

Після сніданку туристки пішли скаржитись на рецепцію готелю через погане обслуговування. Проте там у них знову стався конфлікт.

"Подруга почала її знімати і вона просто вибігла із рецепції та схопила її за волосся", - каже відпочивальниця Христина Райгородська.

Тоді дівчат почали захищати їхні хлопці, проте працівники готелю одразу нібито накинулись і на них. На місце події викликали поліцію та медиків.

Кадр з відео "Вікон"

Туристи та адміністрація готелю написали заяви до поліції

Після бійки адміністрація готелю хотіла їх виселити, проте відмовилась повертати гроші за відпочинок. Тоді туристи ще раз викликали поліцію та залишились мешкати в готелі.

У готелі коментувати інцидент відмовились. Туристи та адміністрація готелю написали заяви до поліції. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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