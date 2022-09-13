Вивели активи російського олігарха: екскерівникам приватного банку в Україні повідомили про підозру

Колишнім голові та в.о. голови правління українського приватного банку повідомили про підозру в умисному ухилянні від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн грн під час виплати роялті упродовж 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента. Кінцевим бенефіціаром банку, який входить до п’ятірки найбільших за розміром власного капіталу, є російський олігарх.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, група осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній та приватного банку в Україні, заздалегідь розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків.

Ці знаки раніше належали материнському банку в РФ, а 2021 року були переоформлені на кіпрського нерезидента. Це зробили заради можливості застосування умов пільгового оподаткування та уникнення подвійного оподаткування.

Так, поки торгові знаки належали приватному банку РФ, ставка роялті становила 13,4 тис доларів США. За три роки їхнього використання українським банком на адресу власника роялті – російського банку сплачено 1,4 млн грн.

Після переоформлення прав на ці самі торгівельні знаки на кіпрського нерезидента, сума винагороди материнському банку РФ склала 68,9 млн грн, а величина ставки роялті для їхнього використання підконтрольним банком в Україні збільшилася в понад 1200 разів до 16,4 млн доларів.

Менше ніж за рік використання цих знаків приватним банком в Україні на адресу кіпрського нерезидента сплачено більше 248 млн грн. Водночас задіяні банки та компанія-нерезидент пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, яким підконтрольні їхні службові особи.

Наразі вживаються заходи щодо вручення повідомлення про підозру двом колишнім керівникам правління приватного банку в Україні.

Також накладено арешт на рахунки п'яти кіпрських компаній, на яких обліковано кошти на загальну суму 469,4 млн грн, цінні папери на загальну суму 12,2 млрд грн, корпоративні права на суму понад 53,4 млн грн.

Нагадаємо, упродовж 6-11 вересня українські захисники знищили 590 одиниць військової техніки російських окупантів, найдорожча втрата росіян - комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1" вартістю 57 млн доларів. Менш ніж за тиждень російські окупанти втратили озброєння на суму понад 670 млн доларів.

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