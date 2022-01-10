Вивели з вагона та залишили: у Харкові на станції метро помер чоловік (фото)

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
У Харківському метро помер чоловік. Інцидент стався на станції метро ім. Масельського.
Про це користувачі повідомили у соціальних мережах.
Як стало відомо, подія сталася вранці 10 січня. За словами очевидців, чоловікові стало погано у вагоні, після чого його вивели на перон та посадили на лавку. Згодом громадянин помер.
Що саме спричинило це, зараз невідомо. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. За даними "Медіа групи Об'єктив", загиблому було 35 років.
Нагадаємо, що у Харкові блогер порушував правила дорожнього руху, щоб набрати популярності у Мережі.
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