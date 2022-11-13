Вивезли 2 вантажівки загиблих: ЗСУ на Херсонщині "хімарснули" будівлю з 500 окупантами

На Херсонщині до окупантів прилетів вибуховий "привіт" від ЗСУ.

На Херсонщині в результаті "прильоту від ЗСУ окупанти вивезли дві вантажівки загиблих.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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У Генштабі отримали уточнену інформацію щодо "прильотів" по базі окупантів в Дніпрянах на Херсонщині.

"Підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Херсонській області. В районі населеного пункту Дніпряни, по будівлі, де перебували до 500 окупантів, завдано високоточного удару. За його результатами до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників. У найближчий шпиталь доправлено 56 важкопоранених, з яких, незабаром, померло ще 16 осіб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це ще не остаточні дані.

Нагадаємо, що 12 листопада, загальні бойові втрати серед особового складу ЗС РФ склали близько 80 210 осіб. За добу було ліквідовано понад 800 окупантів.

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