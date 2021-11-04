Вивезли до лісу та побили кийком: у Польщі двох поліцейських звинувачують в знущанні з українця

Вивезли до лісу та побили кийком: у Польщі двох поліцейських звинувачують в знущанні з українця

Поліцейським загрожує до 5 років позбавлення волі.

У м. Млава у Мазовецькому воєводстві, що у Польщі, двох поліцейських підозрюють у побитті 30-річного українця. За цим фактом у польській прокуратурі уже розпочали розслідування.

Про це повідомляє naszamlawa.pl.

Інцидент стався ще 16 вересня, проте про це стало відомо лише у листопаді. За даними польських ЗМІ, 16 вересня о 22:00 польська поліція отримала інформацію про те, що на вулиці Жеромського у Млаві група чоловіків влаштувала дебош. Вони гучно сварились. На місце події прибуло двоє поліцейських, які затримали 30-річного українця, перевищивши свої повноваження.

Районний прокурор міста Млава Марцін Багінський повідомив, що правоохоронців відсторони від виконання обов'язків.

"Через необґрунтовані заходи примусу в потерпілого на 7 днів погіршилось здоров'я. Його уже допитав суд. Пояснення підозрюваних перевіряються", - повідомив Марцін Багінський.

Як додає видання codziennikmlawski.pl з посиланням на прес-офіцера повітової поліції у Млаві Анну Павловську, після інциденту потерпілий українець прийшов до поліції, щоб заявити про порушення під час затримання. Проте його заяви не прийняли, аргументуючи це тим, що він нетверезий. Тоді потерпілий звернувся до польської прокуратури. Там він повідомив, що його польські поліцейські нібито вивезли у ліс та один із них побив кийком. Після того правоохоронці покинули потерпілого у лісі.

Районний прокурор Млави повідомив, що польським поліцейським загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Польщі після побиття правоохоронцями помер 25-річний українець Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області. Хлопець потрапив до витверезника, де зазнав катувань з боку польських поліцейських.

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