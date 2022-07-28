Вивезли практично 30 млн доларів: СБУ затримала митників, які випустили з країни громадян з валізами, набитими валютою

В Україні правоохоронці затримали митників, які дозволили вивезти з України без декларування понад 28 млн доларів. Гроші громадяни перевозили у валізах.

СБУ затримала митників, які пропустили через кордон громадян з валізами, набутими грошима. Українці намагалися вивезти з країни незадекларовані 28 млн доларів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, готівка була запакована у валізи - її вивезли через “зелений коридор” пункту пропуску Закарпатської митниці. Гроші попередньо задекларовані не були.

“Співробітники Служби безпеки України розслідують факти незаконного переміщення через держкордон великого обсягу готівкових коштів. Зокрема, іде збір доказової бази щодо протиправного вивезення з України 28 млн доларів США та 1,3 млн євро”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Там також пояснили, що за один перетин кордону з собою можна вивести не більше 10 тисяч доларів.

“Більше того, митники не мають права пропустити автомобіль без його попереднього огляду. Тому виявивши гроші, повинні були конфіскувати їх, як це передбачено законодавством. Співробітники СБУ провели серію обшуків у митному посту “Лужанка” Закарпатської митниці та в місцях проживання фігурантів справи. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру”, - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, що Сенат США ухвалив резолюцію із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму.

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