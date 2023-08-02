Вивозять на "відпочинок" до Росії: окупанти планують за літо "промити мізки" дітям із Запоріжжя

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтерам наказали вивезти понад 10 тисяч місцевих дітей на так званий "відпочинок".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Українських дітей окупанти вивозять до таборів, які розташовані у Дагестані, Чувашії, Краснодарському краї тощо. Проєкт курує партія кремлівського диктатора Володимира Путіна "Єдіная Росія". Мета полягає в тому, що піддати дітей ідеологічній обробці через пропагандистські концерти й "освітні заходи".

"Це і є політика геноциду українців, коли росіяни свідомо знищують ціле покоління в промисловому масштабі на рівні державної програми. До цієї програми залучена не лише верхівка агресора чи купка колаборантів на місцях, а педагоги, лікарі, артисти й інші працівники таборів", – наголошується у повідомленні.

Слід зауважити, що в таких обставинах нерідко діти стають жертвами цинічних злочинів. Так, в дитячому таборі Анапи, що має "символічну" назву "Щасливе дитинство", п'ятеро школярок стали жертвами педофіла. Серед них – чотири дівчинки з тимчасово окупованих територій Донеччини.

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