Вивіз у ліс, двічі зґвалтував і дав 500 грн: на Волині покарали чоловіка, який познущався зі школярки

Дівчина розповіла, що тоді вона навчалась у 10 класі та не жила статевим життям.

У Луцьку до 11 років позбавлення волі засудили чоловіка, який вивіз до лісу 15-річну дівчину, двічі її зґвалтував. Після цього він дав їй 500 грн і наказав мовчати про все. Проте підліток розповіла матері і вона викликала поліцію.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.

Злочин стався ще у червні 2016 року. За даними слідства, чоловік змусив 15-річну дівчину сісти у його автомобіль. Він вивіз її до лісу та двічі зґвалтував. Чоловік погрожував підлітку ножем та душив ременем.

Потерпіла розповіла, що того вечора вона з подругою пішла на дискотеку до клубу в селі Пнівне. Вночі вона зателефонувала знайомому хлопцю, у якого був мотоцикл та попросила підвезти її додому. Тоді на дорозі зупинився автомобіль, водій якого запропонував дівчині підвезти її, проте вона відмовилась. Тоді чоловік, погрожуючи ножем, затягнув потерпілу до свого автомобіля та відвіз її до лісу. Там він зрізав з неї одяг та двічі зґвалтував.

Після вчинення насильства підозрюваний заявив, що "вона не та дівчина, яку він шукав". Після цього він відвіз її додому, записав номер мобільного телефону та дав 500 грн за пошкоджений одяг. Чоловік також погрожував дівчині, що "знайде її, якщо вона звернеться до поліції". Потерпіла вдома про все розказала матері і та викликала поліцію.

На суді дівчина зазначила, що тоді вона навчалась у 10 класі та не жила статевим життям. У клубі вона не вживала алкоголю, тоді як нападник був нетверезий.

Підозрюваний провину заперечував. Він заявив, що лише вдарив дівчину через те, що вона мовляв лаялась. Як компенсацію - він дав їй 500 грн. Чоловік заявляв, що в його матері її бізнес, а тому поліція нібито "фабрикує справу".

Суд визнав підозрюваного винним за ст. 146 ч.2, 152 ч.3 та 263 ч.2 КК України та засудив до 11 років позбавлення волі. Також він повинен сплатити потерпілій 500 тисяч грн.

Нагадаємо, у місті Шепетівка на Хмельниччині затримали 23-річного чоловіка, який зґвалтував 15-річну дівчину.

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