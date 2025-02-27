Вивозили чоловіків десятками: у Раді розповіли, як нардепи влаштували ще одну схему для ухилянтів

Нардепка Соломія Бобровська стверджує, що її колеги вивозили за кордон ухилянтів, оформлюючи їх як своїх водіїв у відрядженнях.

Деякі народні депутати причетні до незаконних схем вивезення військовозобов'язаних чоловіків закордон.

Про це на брифінгу заявила народна депутатка, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки Соломія Бобровська.

"У депутатів це була історія водіїв. Я вперше дізналася, що ми можемо мати водіїв, які можуть їхати з нами за кордон. Класно, я буду тепер знати. Мої колеги, як виявилося вивозили десятками тих людей. Ми самі їздимо за кермом або на поїзді", – розповіла Бобровська.

Імена нардепів, які влаштували ці схеми, вона не назвала.

Нагадаємо, що Мінкульт з 3 березня тимчасово припинить видавати листи для сприяння митцям та медійникам у виїзді за кордон. Також ми писали, що в Україні змінились правила перетину кордону для перевізників гуманітарних та медичних вантажів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.