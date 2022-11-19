Вивозили ухилянтів через Росію. СБУ "накрила" масштабне злочинне угруповання

СБУ у декількох областях України нейтралізовала міжрегіональне злочинне угруповання, яке організувало нелегальне вивезення за кордон чоловіків призовного віку через територію РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисники пропонували потенційним призовникам таємно виїхати до Південного Кавказу або країн Євросоюзу через Росію. "Ціна питання" становила від 2,5 до 8 тис. дол. з клієнта, залежно від напрямку руху.

"За ці гроші зловмисники обіцяли вивезти до окупованого Криму через Запорізьку область, а далі "керченським мостом" до РФ", — розповідають у СБУ.

Для цього порушники навіть налагодили контакт з кадровим співробітником прикордонного підрозділу ФСБ. Саме він за "винагороду" мав забезпечувати безперешкодний "прохід" ухилянтів через російський кордон. Щоб зв'язатися з представником ворожої спецслужби зловмисники використовували анонімні месенджери.

Фото: СБУ

Ще один "маршрут", який пропонували фігуранти, пролягав через прикордонні райони Сумської області. Там для незаконного виїзду призовники збиралися йти "обхідними" шляхами поза контрольно-пропускними пунктами.

Ще один канал нелегальної міграції проходив через західні регіони України. Щоб його реалізувати, зловмисники обіцяли оформити своїх клієнтів як водіїв агропромислових підприємств, які транспортують сільгосппродукцію до ЄС.

СБУ спіймала порушників "на гарячому", коли ті отримували кошти за приховане вивезення до Євросоюзу двох ухилянтів.

Під час понад 20 обшуків за місцями перебування учасників угруповання у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях правоохоронці знайшли речові докази злочинної діяльності, зокрема мобільні телефони, які використовували для спілкування з ворогом.

Фото: СБУ

Наразі шістьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена у складі організованої групи) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України у ході слідчо-оперативних дій встановила особи ще 11 зрадників, які брали участь в організації незаконного референдуму у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

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