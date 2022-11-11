Вивозили все, навіть склопакети і старі лікарняні матраци: як росіяни мародерили в Херсоні перед втечею

Окупанти крали в Херсоні все, що могли забрати з собою, навіть не гребували лікарняним непотребом.

Перед втечею з Херсона окупанти грабували місцеве населення. Рашисти крали побутову техніку, меблі і навіть старі матраци та склопакети.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів херсонський журналіст Костянтин Риженко.

"Вивезли все настільки, що в деяких місцях позрізали склопакети з вікон. Холодильники, офісні стільці, навіть такі дуже дешеві стільці повивозили. Їх було багато. Повивозили з госпіталю, мені розповіли медики, було 50 списаних матраців, які фактично треба було викинути, їх теж забрали", - розповів він.

Армія РФ мародерить і грабує в Україні

Російські військові під час повномасштабної війни проти України знеславилися, зокрема, мародерством і пограбуванням українців. Окупанти масово крадуть майно мирних жителів.

Російські окупанти грабували й український Херсон. Загарбники цупили в місті унітази, розграбовували готелі та державні органи влади. Також російські мародери вкрали в українців навіть дитячий потяг.

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