"Вивозимо людей під шаленими обстрілами": на Луганщині 9 квітня діють п'ять гуманітарних коридорів

Обстріл залізничного вокзалу в Краматорську трохи ускладнив евакуацію.

У суботу, 9 квітня, в Луганській області будуть діяти п'ять "зелених коридорів" для виїзду мирних мешканців.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Гуманітарні кридори будуть працювати за напрямками:

Сєвєродонецьк,

Лисичанськ,

Рубіжне,

Попасна,

Гірська громада.

"Кожний евакуаційний день як останній. Росіяни не дають убезпечити життя мешканців Луганщини. Щодня вивозимо людей під шаленими обстрілами. "Режиму тиші" ворог не дотримується в принципі. Про що можна казати, якщо декілька спроб врятувати жителів Попасної були марними? Туди взагалі важко дістатися. Евакуація з Рубіжного теж фактично номінальна, бо більшість людей не в змозі вибратися з центрального району, окупованого росіянами", - йдеться у повідомленні Гайдая.

За його словами, обстріл залізничного вокзалу в Краматорську російськими військами трохи ускладнив евакуацію. Втім, "є напрацьовані варіанти евакуації і ми вивозитимемо жителів області до останньої можливості".

Наразі вокзалу Краматорська призупиняє роботу через ушкодження. Попри це евакуація продовжиться зі Слов'янська та Покровська на Донеччині, а також зі станції Новозолотарівка на Луганщині, наголосив Гайдай.

Як повідомлялося, від початку війни "Укрзалізниця" не припиняє вивозити до західних регіонів мирне населення з території Луганської і Донецької областей, де нині російські окупанти зосереджують свої сили. Список потягів на 9 квітня - у матеріалі.

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