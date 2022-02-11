Вивозити цінні документи з України наразі нема підстав - Данілов

За його словами, "кожна установа знає, що потрібно робити у різних випадках".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні наразі немає підстав для вивезення та евакуації цінних документів.

Про це він сказав 11 лютого під час брифінгу за підсумками засідання РНБО у Харкові.

"На сьогодні ми не маємо підстав для того, щоб вивозии зараз і евакуйовувати документи. Якщо такі підстави будуть, відповідні органи і структури відразу будуть працювати у відповідному напрямку", — зазначив Данілов.

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