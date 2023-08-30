Вивозив з України комплектувальні для флоту: на Сумщині націоналізовано завод російського сенатора

Унікальні комплектувальні заводу були необхідні росіянам для виробництва військових кораблів.

Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про націоналізацію ТОВ "Мотордеталь – Конотоп" на Сумщині, що належить підсанкційному сенатору Ради федерації Росії Сергію Калашникову.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, суд дозволив націоналізацію 100% статутного капіталу підприємства "Мотордеталь – Конотоп". Це однин із найбільших заводів у Європі, який виготовляє гільзи циліндрів для автомобільних, тепловозних та корабельних двигунів.

До повномасштабного російського вторгнення Калашников постачав продукцію конотопського заводу до РФ для потреб тамтешнього військово-промислового комплексу. Унікальні комплектувальні були необхідні росіянам для виробництва військових кораблів.

Завод "Мотордеталь – Конотоп" / Фото: motordetal.com.ua

В СБУ також поінформували, що як сенатор Ради федерації від Костромської області Калашников голосував за ратифікацію "договорів" про визнання "ЛДНР". А після початку повномасштабного вторгнення чиновник підтримав "приєднання" тимчасово окупованих українських регіонів України до Росії.

За цим фактом зараз триває досудове розслідування у межах справи про "фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України".

Нагадаємо, раніше на Полтавщині заарештували українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина. Загальна вартість вилучених активів – понад 1 млрд грн.

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